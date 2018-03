Furacão Norbert alcança categoria 3 e ameaça o México

O furacão Norbert alcançou a categoria três na escala de cinco Saffir-Simpson diante do litoral do Pacífico mexicano, informou nesta quarta-feira, 8, o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos com sede em Miami. Com ventos sustentados de 185 km/h, o ciclone se desloca paralelamente à península mexicana da Baixa Califórnia e se prevê que continue se reforçando nas próximas 24 horas, diz o NHC em seu site. O olho do furacão estava às 6h (horário de Brasília) perto dos 755 quilômetros ao sul da ponta de Baixa Califórnia, onde os efeitos do furacão podem ser sentidos nas próximas horas tanto no litoral como no interior. Norbert, o sétimo furacão da temporada no Pacífico, se movimenta em direção oeste-noroeste a 17 km/h, direção que manterá ao longo do dia, embora amanhã vá seguir gradualmente para a direção norte. Segundo o NHC, é previsível que passe próximo ou sobre a península de Baixa Califórnia em cerca de 72 horas. A intensificação do Norbert no Pacífico coincide com o avanço, no Atlântico, da tempestade tropical "Marco", que obrigou as autoridades do Estado mexicano de Veracruz, no Golfo do México, a decretarem a retirada de 2 mil pessoas e a suspensão das aulas nos colégios. O Sistema Estatal de Defesa Civil mexicano emitiu na terça um alerta vermelho para pelo menos 20 municípios da região norte de Veracruz ante a presença do ciclone tropical.