Furacão Norbert atinge litoral mexicano

O furacão Norbert, de categoria dois na escala Saffir-Simpson, atingiu o litoral mexicano na região do estado da Baixa Califórnia Sul, informou o Serviço Meteorológico Nacional (SMN) neste sábado, 11. Neste momento, o ciclone está na região de Puerto Cortés. As autoridades evacuaram 600 pessoas de zonas de alto risco da Baixa Califórnia Sul. O secretário do Governo do estado, Luis Armando Díaz, disse à Efe que em Cumundú já se pode sentir ventos de furacão e chuvas fortes desde a última madrugada. Díaz explicou que o estado já se prepara para receber o fenômeno, com abrigos com capacidade para 24 mil pessoas. A Secretaria de Governo do México estabeleceu um alerta vermelho para o estado. A Baixa Califórnia Sul abriga alguns dos destinos turísticos mais importantes do México e é um dos estados preferidos pelos visitantes americanos. O SMN informou que Norbert manterá sua categoria dois na escala Saffir-Simpson, que vai até cinco, enquanto atravessar o estado, mas cairá para nível um quando atravessar o Golfo da Baixa Califórnia. Em seu último boletim, o serviço meteorológico informou que o ciclone se desloca para nordeste a 24 km/h. Norbert avança atualmente com ventos sustentados de 165 km/h e seqüências de 205 quilômetros. Na madrugada, o fenômeno teve rajadas de até 185 km/h. O olho de Norbert tem um diâmetro de 45 quilômetros e atravessará o estado ao longo de duas horas.