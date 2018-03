Furacão Norbert ganha força no México e sobe para categoria 4

O furacão Norbert ganhou força nesta quarta-feira, 8, e se converteu para a perigosa categoria 4 na costa do México, em seu caminho para a península mexicana da Baixa Califórnia, informou o Centro Nacional de Furações (NHC, em inglês) dos Estados Unidos. Segundo o instituto, o epicentro do fenômeno contava com ventos de 215 km/h, e deve chegar à península entre sexta e sábado. A escala de furacões Saffir-Simpson vai de 0 a 5. Norbert, o sétimo furacão da temporada no Pacífico, segue gradualmente para a direção norte. A intensificação do furacão no Pacífico coincide com o avanço, no Atlântico, da tempestade tropical Marco, que obrigou as autoridades do estado mexicano de Veracruz, no Golfo do México, a decretarem a evacuação de 2.000 pessoas e a suspensão das aulas nos colégios. O Sistema Estatal de Defesa Civil mexicano emitiu na terça um alerta vermelho para pelo menos 20 municípios da região norte de Veracruz diante a presença do ciclone tropical.