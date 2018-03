Furacão Norbert mata três pessoas afogadas no México O furacão Norbert matou três pessoas ao atingir o México, provocando chuvas e a subida do nível de rios após atravessar a península da Baixa Califórnia, afirmou a polícia no domingo. As vítimas afogaram-se em um rio localizado perto da cidade de Álamos, no Estado de Sonora (norte), quando o Norbert chegou a essa região agrícola como um furacão da Categoria 1 na noite de sábado, com ventos sustentáveis de até 140 quilômetros por hora, disse a polícia em um comunicado. Membros de equipes da proteção civil retiraram centenas de pessoas de áreas montanhosas sujeitas a deslizamentos e das proximidades de bancos de rios normalmente secos e, agora, sujeitos a sofrerem enchentes-relâmpago. Outras duas pessoas desapareceram naquela área, afirmou a polícia. Essa é a segunda vez que o Norbert atinge a terra firme. Antes, ele havia passado pela península da Baixa Califórnia como um furacão da Categoria 2, arrancando o telhado de casas e derrubando árvores. Os mexicanos de baixa renda mostram-se relutantes em abandonar suas casas por causa de temores de que, enquanto estão longe, sejam roubados bens de grande valor, como televisores e geladeiras. O Norbert perdeu força e transformou-se agora em uma depressão tropical. (Reportagem de Luis Rojas)