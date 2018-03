Furacão Norbert perde força, mas ainda ameaça México

O furacão Norbert perdeu força nesta quinta-feira, 9, passando da categoria 4 para a 3. Ainda assim pode causar estragos na península mexicana de Baja California neste fim de semana. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que os ventos da tempestade se enfraqueceram ligeiramente, para 205 quilômetros por hora. Os meteorologistas alertaram, apesar disso, que ele segue uma ameaça. Espera-se que o furacão avance rumo ao nordeste nos próximos dias. Ele poderia atingir a parte sul da Baja California, até Sonora, informou o centro, sediado em Miami. Funcionários da região preparavam albergues, pois esperavam alguns que algumas pessoas nas zonas baixas fossem desalojadas pelo fenômeno. Em Ciudad Obregón, no Estado de Sonora, os agricultores se apressavam para fertilizar seus campos antes da chegada do furacão. O Norbert estava 660 quilômetros a sul-sudoeste do extremo sul da Baja California, no noroeste do México. Avançava rumo ao noroeste a quase 11 quilômetros por hora. Além disso, a tormenta tropical Odile se formou no Pacífico. Trata-se da 15.ª tormenta da temporada no Pacífico Oriental, com ventos máximos sustentados de 65 quilômetros por hora e possibilidade de ganhar força. Odile estava 500 a sudeste de Puerto Angel, no sudeste mexicano.