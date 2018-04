Furacão Paula ameaça Cuba e a península mexicana do Iucatán O furacão Paula ameaça a costa caribenha do México e Cuba nesta quarta-feira com ventos de 160 quilômetros por hora e possíveis chuvas torrenciais. Turistas e habitantes das ilhas próximas à península mexicana do Iucatán, onde estão localizados centenas de resorts, foram retirados do local.