Furacão Paula se dirige para Cuba depois de passar pelo México

Funcionários na província de Pinar del Río disseram que mais tarde começarão a retirar as pessoas da região e que já foram tomadas medidas para proteger as lavouras de tabaco, um dos principais recursos naturais do país.

Paula, com ventos sustentados de 160 quilômetros por hora, era um furacão de categoria 2 (na escala Saffir-Simpson que vai até 5) e estava situado mais a oeste de Cuba, segundo um relatório do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (CNH, na sigla em inglês).

A tempestade se movimentava em direção ao norte pelo Canal de Yucatán a 7 quilômetros por hora, mas a previsão era de que virasse para leste, atingindo a costa norte-oeste da ilha na noite de quarta-feira ou madrugada de quinta.

Paula não afetou a região energética do golfo do México e não deve avançar até as plataformas petrolíferas dos Estados Unidos.

Meteorologistas previram que o furacão perderá força na noite de quarta-feira e que logo terá um declínio constante na medida em que avança ao longo da costa cubana.

RUMO A HAVANA

Segundo a previsão do CNH, com sede em Miami, Paula tomou um rumo direto a Havana, onde possivelmente chegará na manhã de sexta-feira em forma de tempestade tropical.

A capital cubana, no geral, é duramente afetada pela passagem de furacões pelo fato de que vários edifícios antigos desmoronam devido aos fortes ventos e chuvas.

Cuba ainda não se recuperou de três poderosos furacões que golpearam a ilha em 2008, causando perdas de 10 bilhões de dólares e um enorme impacto à frágil economia do país.

Não se espera que Paula provoque muitos danos. O CNH disse que a força de seus ventos se estendia a apenas 30 quilômetros desde seu centro.

Um funcionário do governo local afirmou que a chuva havia começado a cair ligeiramente na província de Pinar del Río, mas a previsão é que as condições climáticas piorem no decorrer do dia.

O CNH indicou que a tempestade poderia provocar entre 75 e 150 milímetros de chuva em Cuba, chegando ao máximo de 250 milímetros.

O funcionário cubano afirmou ainda que recém começou o plantio de tabaco, mas que as lavouras já colhidas estavam cobertas, protegidas e armazenadas de forma segura, secando nos armazéns.

