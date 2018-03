Futuro chanceler paraguaio 'preparado para guerra' por Itaipú O futuro chanceler paraguaio, Alejandro Hamed, disse na quinta-feira que vai encarar as negociações com o Brasil para obter um melhor preço pela energia da usina hidroelétrica de Itaipú com a experiência que adquiriu em uma guerra. Hamed, que foi confirmado na quarta-feira para o cargo, terá o desafio de liderar as negociações com o país vizinho para um reajuste na tarifa paga ao Paraguai pela energia da usina binacional. O historiador deixará seu posto de embaixador no Líbano, que ocupou durante a guerra contra Israel em 2006. "Estou preparado. Venho de uma guerra rapazes, não se esqueçam", disse ele em sua primeira coletiva de imprensa depois da nomeação, ao se referir às futuras negociações com o Brasil. "Saí vivo de uma guerra, em que há problemas reais. Aqui, é questão de negociar", acrescentou Hamed, considerado uma pessoa conciliadora e aberta ao diálogo, embora tenha mais experiência acadêmica que diplomática. Hamed foi escolhido pelo presidente eleito Fernando Lugo para dirigir o Ministério das Relações Exteriores a partir do dia 15 de agosto, quando o ex-bispo católico irá assumir a Presidência em meio a uma grande expectativa popular. Como líder de uma aliança de centro-esquerda, Lugo acabou com mais de seis décadas de governo do Partido Colorado, e a renegociação do preço que Brasil e Argentina pagam ao Paraguai pela energia das hidroelétricas Itaipú e Yacyretá foi um dos principais eixos de sua campanha. Itaipú é uma das hidroelétricas mais potentes do mundo e gera cerca de 20 por cento do total da energia consumida pelo Brasil, que utiliza quase a totalidade do que é produzido pela usina. Os países formaram uma comissão técnica para avaliar o pedido do Paraguai depois do dia 15 de agosto, entretanto, Hamed anunciou que se reunirá na próxima semana com o diretor paraguaio da entidade, o ex-senador liberal Carlos Mateo. Mateo anunciou recentemente que planeja se encontrar com Marco Aurélio Garcia, assessor de relações exteriores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nos primeiros dias de agosto, para tratar do assunto. (Reportagem de Mariel Cristaldo e Daniela Desantis)