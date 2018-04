Futuro de Cuba depende de referendo venezuelano, diz Fidel

O ex-presidente cubano Fidel Castro afirmou que o futuro da ilha e dos povos de "nossa América" dependerá muito da vitória do líder da Venezuela, Hugo Chávez, no referendo constitucional de domingo. "Nosso futuro é inseparável do que ocorrer no próximo domingo", afirmou Fidel em artigo publicado neste sábado, 14, na imprensa oficial cubana, no qual faz referência à consulta sobre a emenda constitucional para a reeleição ilimitada na Venezuela. Veja também: Eurodeputado expulso da Venezuela denuncia 'sequestro' Fidel diz que não quis ofender Bachelet Conheça os programas sociais apoiados por Chávez Veja os possíveis cenários criados pelo referendo Processos eleitorais na Venezuela na presidência de Chávez O líder cubano destaca que no plebiscito "não existe outra opção que a vitória", e afirma que "o destino dos povos de 'nossa América' dependerá muito dessa vitória e será um feito que influirá no resto do planeta". A expressão "nossa América" faz parte da denominação da Alternativa Bolivariana para as Américas (Alba), iniciativa de integração impulsionada por Chávez e à qual, além de Cuba e Venezuela, pertencem Bolívia, Nicarágua, Dominica e Honduras. Fidel lembra o incidente ocorrido em uma cúpula em Monterrey, norte do México, em 2002, onde o então presidente mexicano, Vicente Fox - ao qual chama de "vil traidor à história de seu abnegado e combativo povo"-, pediu que deixasse a reunião para evitar problemas com o líder americano George W. Bush. Segundo o ex-líder cubano, antes de partir, Chávez o visitou "com urgência e indignado", e perguntou quanto petróleo Cuba precisava para vencer o embargo que os Estados Unidos mantêm contra a ilha. "Não é fácil de lembrar através da bruma da emoção quais foram minhas palavras exatas de resposta. Sem dúvida de que me neguei a aceitar", diz o líder cubano.