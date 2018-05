García pede calma a vítimas de terremoto no Peru O presidente peruano, Alan García, pediu calma nesta sexta-feira às desesperadas vítimas do terremoto de quarta-feira, que criticam a desordem na distribuição da ajuda humanitária que chega do mundo todo. Casas destruídas e filas por comida e água formam parte do cenário nos arredores da praça central de Pisco, mais de 250 quilômetros ao sul de Lima, um dos lugares mais afetados pelo tremor de magnitude 8. "Ninguém vai morrer de sede e ninguém vai morrer de fome, isso posso garantir", disse García a jornalistas em visita à região. O presidente admitiu alguns problemas na distribuição de ajuda às vítimas, mas afirmou que a situação vai melhorar gradualmente. Na periferia de Pisco, a situação não é muito diferente, com enormes filas nas poucas mercearias e padarias abertas. "Aqui estão nos dando isso", afirmou Gloria Díaz, de 63 anos, à Reuters enquanto mostrava um pedaço de bolo. "Você acha que isso vai dar para viver? Não! Mas ainda que seja um pedacinho, serve para cada um deles", afirmou, apontando seus dez netos. Gloria perdeu sua casa e agora espera orientações para reconstruí-la. Segundo as autoridades, 80 por cento das moradias de Pisco desabaram ou sofreram danos estruturais. García prometeu policiamento reforçado para evitar saques. Mais tarde nesta sexta-feira, o Ministério de Relações Exteriores brasileiro afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "está prestando ao governo e ao povo peruanos todo o apoio possível para minorar o sofrimento das vítimas dos terremotos". Segundo o Itamaraty, a Defesa Civil brasileira colocou à disposição 46 toneladas de alimentos não perecíveis que serão levados ao Peru em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) a partir desta sexta-feira. O Ministério da Saúde ainda verifica se pode atender os pedidos de purificadores de água, medicamentos, equipamentos hospitalares e vacinas. (Reportagem adicional de Maurício Savarese em São Paulo)