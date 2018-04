García pede que país não 'retroceda' ante protestos indígenas

Associated Press

O presidente peruano Alan García disse nesta quarta-feira, 10, que o Peru não deve ceder às chantagens de "pequenos grupos que não representam o que há de mais avançado no país", enquanto o Congresso se prepara para debater a provável revogação de um decreto que causou um protesto indígena que deixou 32 mortos na selva.

"É importante escutar opiniões, mas o país não deve em nenhum caso ceder a chantagens nem a posicionamentos de força", disse García em declaração a jornalistas.

"Um país que está caminhando bem, se se deixa vencer por pequenos grupos que não representam o que há de mais avançado, é uma nação que está condenada a estagnar-se ou retroceder", completou.

O protesto dos nativos, que colocou o governo em cheque, busca a revogação de um pacote de medidas que os indígenas consideram refutar seu direito de propriedade sobre seus territórios ancestrais".

O plano do Congresso tinha previsto para esta quarta-feira debater a revogação do decreto 1090 sobre leis florestais e fauna silvestre, uma alternativa que poderia apaziguar os ânimos dos grupos indígenas.

Os nativos iniciaram em 9 de abril uma manifestação com bloqueios de caminhões estradas e interrupção de operações de extração de petróleo e gás na selva. A violência tomou conta dos protestos na quinta-feira na região amazônica, a 730 quilômetros de Lima, one 23 policiais morreram em um enfrentamento com nativos que bloqueavam uma estrada por mais de 50 dias.

O governo disse que 13 agentes foram assassinados - sete deles com lanças - e um está desaparecido, enquanto outros 10, que vigiavam uma estação de bombeamento de petróleo, foram sequestrados e assassinados. Nove civis morreram, segundo repórteres oficiais, enquanto outras versões não confirmadas dos nativos indicam que dezenas de indígenas foram mortos.

García disse que o acontecido "é um crime que não pode ser esquecido nem ficar impune", e chamou de "mártires" os policiais mortos. "A situação foi gravíssima, pois é a primeira vez que policiais foram degolados. É a primeira vez que se assassina com tamanha brutalidade pessoas que só buscam cumprir suas ordens e cumprir a lei", completou o presidente defendendo a decisão do governo de difundir fotografias dos cadáveres dos agentes em comerciais televisivos.

Os indígenas não suspenderam suas exigências y mantêm bloqueada a estrada que une as cidades de Tarapoto e Yurimaguas, na região de Loreto. "Nos enfurece o descaso que García tem com nosso país. Ele não fará a revogação, não sabe como sancionar os dirigentes indígenas e está investigando a todos", disse ao Canal N em Yurimaguas o nativo Segundo Pizango, presidente do Comitê de Luta.

Um dia antes, o líder indígena Alberto Pizango recebeu o asilo político da Nicarágua. Pizango é acusado pelo governo de incitar os nativos a rebelarem-se, e foi denunciado por sedução, conspiração, rebelião e motim, conferindo-lhe uma ordem de prisão.

García disse que o Peru, como um país democrático, aceitou a decisão do governo nicaraguense. "O que têm que saber é que três países antes da Nicarágua recusaram o asilo porque dizem que aqui sim há condições para as pessoas sejam julgadas", disse o presidente.

Os nativos dizem que os decretos permitirão a venda de suas terras às grandes multinacionais de extração de petróleo e gás, mas García assegurou que "está consagrada a propriedade de 12 milhões de hectares para 400 mil nativos, o que é bastante".

Os decretos foram anunciados pelo Executivo no ano passado para adaptar a legislação nacional às exigências do Tratado de Livre Comércio (TLC) firmado com os EUA, que entrou em vigência em fevereiro.