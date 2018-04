Garota de 10 anos é única sobrevivente de acidente aéreo na Venezuela

Associated Press,

CARACAS - Cinco pessoas morreram na queda de um pequeno avião na Venezuela, no Estado de Cojedes, nesta sexta-feira, 7. Uma garota de 10 anos sobreviveu, segundo autoridades venezuelanas.

O diretor da Defesa Civil do Estado, Amilcar Mercado, disse ao canal de notícias Globovisión que a aeronave tipo PN68 caiu no período da tarde nos limites de uma fazenda do município de Lima Blanco. Foram localizados os corpos de cinco adultos, sendo dois homens e três mulheres. Aparentemente todos eram membros de uma família.

A única sobrevivente foi uma garota de 10 anos, que escapou ilesa. Médicos de um hospital da cidade de San Carlos, na região do acidente, disseram que a menina está em bom estado de saúde.

Segundo investigações iniciais, o avião partiu do aeroporto internacional Santiago Mariño, na ilha caribenha de Margarita, rumo a um aeroporto na região do Vale do Tuy, situado a cerca de 30 quilômetros ao sudeste de Caracas. Por causas ainda desconhecidas, a aeronave não chegou a seu destino.