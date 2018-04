Gastos com armas crescem 50% na América do Sul em 10 anos

A corrida do Brasil por se tornar uma potência regional, aliado aos gastos do governo colombiano com armamentos, fez com que o dinheiro gasto com armas na América do Sul tenha sofrido um aumento de 50% em apenas dez anos. Os dados foram publicados nesta segunda-feira, 8, pelo Instituto Internacional de Pesquisas para a Paz de Estocolmo.

A alta nos gastos militares da região estaria sendo gerada pela "corrida do Brasil pelo status de potência regional", além do aumento dos gastos da Colômbia para lidar com as Farc. Em termos mundiais, 2008 registrou um recorde absoluto em termos de recursos para o setor militar. Nunca na história o mundo gastou tanto com armas como no ano passado. Foram US$ 1,4 trilhão, uma alta de 45% em relação aos últimos dez anos. No total, o mundo gastou 2,4% de sua riqueza para a compra de armas. O valor seria equivalente ao gasto de US$ 217 por habitante.

Nos últimos anos, a guerra no Iraque o conflito no Afeganistão já custaram US$ 903 bilhões aos cofres americanos. Os Estados Unidos ainda são os líderes nos gastos militares em 2008, representando 41% de tudo o que foi usado para a compra de armas. Mas, pela primeira vez, a China está na segunda posição entre os países que mais gastaram com armas em 2008. Em dez anos, Pequim quadruplicou seus investimentos militares. Os chineses representaram 6% dos gastos mundiais.

Eis uma lista dos dez países que mais gastaram armas no mundo em 2008, de acordo com levantamento do Instituto de Pesquisa de Paz Internacional de Estocolmo (conhecido pelas iniciais Sipri).

Os países que mais gastaram (em bilhões de dólares):

1. Estados Unidos: 607;

2. China: 84,9;

3. França: 65,7;

4. Reino Unido: 65,3;

5. Rússia: 58,6;

6. Alemanha: 46,8;

7. Japão: 46,3;

8. Itália: 40,6;

9. Arábia Saudita: 38,2;

10. Índia: 30.

11. Coreia do Sul: 24,2

12. Brasil: 19,3

Os 10 maiores vendedores de armas em 2007 (em bilhões de dólares):

1. Boeing (Estados Unidos): 30,5;

2. BAE Systems (Reino Unido): 29,9;

3. Lckheed Martin (Estados Unidos): 29,4;

4. Northrop Grumman (Estados Unidos): 24,6;

5. General Dynamics (Estados Unidos): 21,5;

6. Raytheon (Estados Unidos): 19,5;

7. EADS (Europa Ocidental): 13,1;

8. L-3 Communications (Estados Unidos): 11,2;

9. Finmeccanica (Itália): 9,9;

10. Thales (França): 9,4.