General diz em livro que restos mortais de Che ainda estão na Bolívia

LA PAZ- O general retirado boliviano Luis Fernando Sánchez afirma en um livro lançado nesta sexta-feira, 9, que os restos mortais do guerrilheiro argentino Ernesto "Che" Guevara continuam enterrados na Bolívia e não foram levados a Cuba em 1997, como dizem as autoridades da ilha.

Segundo Sánchez, autor do livro "Há uma tumba em Vallegrande", "os restos de Che permanecem na Bolívia e os que se encontram em Cuba são produto de um operativo de inteligência estratégica, planejado e executado a longo prazo, devido a necessidades políticas do regime imperante".

De acordo com a publicação que circula com o diário La Razón, um grupo de investigadores liderados por médicos cubanos garantiram em 1997 que encontraram os restos do líder e de outros seis guerrilheiros em uma fossa comum.

O revolucionário foi assassinado em 9 de outubro de 1967 por um sargento do Exército boliviano, força armada que derrotou a guerrilha.

Sánchez diz que sua conclusão é resultado de uma análise de atos e provas que dificilmente será rebatida com exames que não sejam uma nova prova de DNA feita por especialistas independentes.

O médico cubano Jorge González, que liderou as operações para encontrar os restos de Guevara em 1997, afirmou que os testes de DNA foram feitos nesse mesmo ano, após o corpo de Che ser repatriado.

O general, por sua vez, sintetiza cinco argumentos em defesa de sua tese. A ordem superior dada do palácio do governo, segundo ele, era para fazer desaparecer o cadáver, o "que nenhum militar em são juízo se atreveria a desobedecer".

Sánchez também pensa ser óbvio que um enterro comum não poderia ser feito com sete corpos, quando quatro deles estavam com dois dias de decomposição e o de Che foi embebido em formol para ser conservado.