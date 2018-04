Globovisión arrecada US$ 1,16 milhão para multa de Chávez

O canal de televisão venezuelano Globovisión anunciou nesta sexta-feira, 18, que uma campanha a seu favor recolheu o equivalente a US$ 1,16 milhão para ajudar a empresa a pagar multas de US$ 4,1 milhões ao governo da Venezuela. Manuela Bolívar, presidente da organização Futuro Presente, que coordenou a coleta, agradeceu aos cidadãos que fizeram doações e anunciou que a campanha continua até o próximo dia 30 para tentar reunir o montante total.

As multas foram impostas pelo governo venezuelano, que acusou a emissora de evasão de impostos e uso indevido do sinal de radiodifusão. Os diretores da Globovisión sustentam que a empresa é "vítima de terrorismo tributário e judicial" devido a sua linha crítica em relação ao governo do presidente venezuelano, Hugo Chávez, o qual por sua vez acusa a emissora de "terrorismo midiático."

O resultado da coleta foi divulgado um dia depois de o Supremo Tribunal de Justiça venezuelano ter desprezado um recurso de anulação apresentado pela Globovisión e por outras emissoras privadas de televisão contra a lei de telecomunicações.

"O Executivo poderá, quando julgar conveniente aos interesses da nação, ou quando assim o exigir a ordem pública ou a segurança, suspender a transmissão" de emissoras de televisão, diz um artigo da legislação o qual os veículos pediram para que fosse cancelado. A atuação da Justiça representa o "aval jurídico" da censura prévia, sustentaram as emissoras.