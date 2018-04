Governador denuncia massacre de 10 índios na Colômbia Outros 10 indígenas foram assassinados por supostos guerrilheiros esquerdistas em uma região da selva no sudoeste da Colômbia, o que elevaria para 27 o número de índios mortos violentamente pelos rebeldes na última semana, denunciou um governador nesta quinta-feira. Antonio Navarro, governador do departamento de Nariño, disse que 10 integrantes da comunidade Awá morreram violentamente entre os municípios de Barbacoas e Ricaurte, na mesma região onde suspeita-se que outros 17 indígenas foram assassinados na semana passada em um ataque das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). "O local é próximo do lugar onde existiam pessoas da primeira chacina e por isso não sabemos se os mortos foram deslocados da primeira matança", disse o governador a repórteres. A região onde supostamente se registraram os dois massacres é estratégica para o tráfico de drogas e de armas e é palco de enfrentamentos entre as Farc e outros grupos armados ilegais ligados ao narcotráfico, que disputam o controle da área, enquanto o Exército tenta assumir a região. A região inóspita e os riscos de ataques dos grupos armados ilegais têm impedido o acesso rápido das autoridades para verificar as denúncias. O presidente da Organização Mundial Indígena, Luis Evelis Andrade, disse que recebeu informações, na quarta-feira, sobre o massacre de 10 índios pelas Farc. O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, que lidera uma ofensiva militar contra a guerrilha, obrigando-a a recuar para áreas montanhosas e de selva, classificou as Farc como "carrascos dos indígenas". Um relatório recente da Anistia Internacional revela que nos últimos 20 anos mais de 70.000 pessoas, a maioria civis, morreram devido ao conflito, enquanto entre três e quatro milhões de pessoas foram desalojadas. "As Farc serão denunciadas em nível internacional por crimes contra a humanidade, genocídio e por estes casos de barbárie", afirmou Andrade. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)