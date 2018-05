Governador opositor boliviano quis ser herói e saiu ferido

O governador de direita do departamento oriental de Santa Cruz foi submetido a uma intervenção cirúrgica para reparar um ligeiro afundamento do crânio causado por uma bala que o atingiu de raspão e arrancou um pedaço do couro cabeludo, disseram autoridades. Ele estava fora de perigo.

O incidente aconteceu no meio da manhã e causou um rebuliço nos círculos políticos, incluindo o presidente Evo Morales, que foi surpreendido com a notícia durante uma entrevista coletiva e emitiu uma mensagem de solidariedade.

O secretário-geral do governo de Santa Cruz, Roly Aguilera, disse que Costas foi atacado quando desceu de seu carro para socorrer uma mulher que era vítima de um assalto em pleno centro da cidade, considerada a mais violenta da Bolívia.

Um médico que atendeu Costas disse que o governador recebeu apenas um disparo que quase "custou sua vida, uma vez que não entrou no crânio por milímetros".

"Isso nos alerta sobre a necessidade de redobrar os esforços para garantir a segurança cidadã", afirmou o ministro de governo, Sacha Llorenti.

(Reportagem de Carlos A. Quiroga L.)