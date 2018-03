Governo argentino e ruralistas brigam por 'barracas' O acirrado conflito entre o governo da Argentina e o setor ruralista chegou na terça-feira às ruas quando partidários da presidente Cristina Fernández e membros de entidades agropecuárias montaram barracas na frente do Congresso, onde se debate uma forma de resolver a disputa. Durante o fim de semana, diferentes grupos governistas --entre os quais um comandado pelo filho da presidente-- ergueram grandes tendas com cartazes explicando os motivos das autoridades argentinas para aumentar os impostos sobre a exportação de grãos, medida essa que detonou o conflito. No entanto, esses grupos não pediram autorização prévia da prefeitura, controlada atualmente por Mauricio Macri, um dos principais nomes da oposição, o que transformou o ato no cenário de um novo choque político, enquanto membros dos governos municipal e federal trocavam farpas. Na segunda-feira, funcionários da prefeitura chegaram ao local para desmontar as seis tendas, mas os manifestantes resistiram e a polícia fez ouvidos moucos ao pedido do governo municipal porque não existiria uma ordem judicial nesse sentido. No dia seguinte, chegaram os representantes do setor ruralista para também montar barracas na praça que fica em frente ao Congresso, apesar de verem-se obrigados a erguer sua tenda em uma área lateral porque não havia mais espaço diante do prédio do Poder Legislativo. Tudo ocorreu sob os olhares atentos de membros da polícia, presentes ali para garantir que não haja enfrentamentos entre os grupos. "Nós teríamos preferido estar do outro lado da praça, mas nós temos outra forma de agir e esperamos o trâmite do pedido de autorização", disse a meios de comunicação argentinos Nicolás Mattiuda, membro de uma das entidades agropecuárias. Há mais de cem dias, os ruralistas mobilizam-se contra uma alta dos impostos sobre a exportação de grãos. Na semana passada, no entanto, e depois de quatro locautes e vários bloqueios nas estradas, o agronegócio suspendeu as manifestações a fim de permitir o debate da medida no Congresso. A montagem de barracas na frente do Congresso ocorreu pela primeira vez em 1997, quando um sindicato de professores ergueu uma enorme tenda branca no local a fim de exigir melhores salários do governo do então presidente argentino, Carlos Menem. Aquela tenda permaneceu montada por mais de mil dias. Vendo de forma humorística a "guerra das barracas," o jornal Crítica de la Argentina publicou em sua primeira página de terça-feira o seguinte texto: "Macri quis desmontar o acampamento, a polícia não quis nem mesmo ver o local. Peça neste jornal a sua própria barraca!! Instale-se onde melhor lhe aprouver!! Ame o camping!!". (Reportagem de César Illiano)