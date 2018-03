Governo argentino quer intervenção judicial em companhia aérea O governo argentino pediu na quinta-feira à Justiça que nomeie um interventor na Aerolíneas Argentinas, num aparente passo na direção da nacionalização da empresa. A Aerolíneas, controlada pela agência espanhola de turismo Marsans, atrasou os salários de junho e está endividada, apesar dos subsídios que recebe para os combustíveis. A companhia, que segue preços impostos pelo governo, enfrenta greves e queixas sobre seus serviços. A Secretaria de Transportes argentina disse à Reuters que o interventor eventualmente nomeado pela Justiça seria encarregado de aprovar as principais decisões da Aerolíneas. A imprensa local diz que o governo gostaria que esse interventor negociasse empréstimos do Banco Nación (público) para pagar os salários. Líderes dos sindicatos de pilotos e aeroviários se reuniram na quarta-feira com autoridades e prometeram evitar greves nos próximos 60 dias, enquanto o governo aguarda a decisão judicial sobre a intervenção. Analistas dizem que o governo está interessado na "argentinização" da Aerolíneas, o que significaria transferi-la para as mãos do Estado ou de algum investidor que seja aliado da presidente Cristina Kirchner. No passado, empresas estrangeiras como a Petrobras, a espanhola Repsol e a francesa EdF já venderam seu patrimônio na Argentina para empresários considerados próximos de Cristina e do marido dela, o ex-presidente Néstor Kirchner. "É uma clássica manobra dos Kirchner, encurralar o proprietário estrangeiro e aí dizer: 'Você realmente gostaria de vender isso para nós'. Isso sempre acelera as transações", disse Christopher Ecclestone, analista da consultoria nova-iorquina Hallgarten and Co. A Aerolíneas Argentinas disse que não comentaria a situação da empresa.