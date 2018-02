Governo boliviano considera um fracasso referendo por autonomia O governo da Bolívia se antecipou no domingo aos resultados das urnas e classificou como um fracasso o referendo sobre um estatuto de autonomia realizado no domingo, no rico Departamento de Santa Cruz. Uma hora antes de se encerrar o prazo que veta a divulgação de resultados eleitorais, o ministro Gustavo Rada destacou os confrontos violentos entre grupos a favor e contra o referendo e as denúncias de fraude. "O resultado do dia é que esta consulta fracassou. Esta consulta além de ilegal é inconstitucional e fracassou, porque simplesmente levou à divisão do próprio povo de Santa Cruz", afirmou Rada em entrevista à imprensa. O referendo foi incentivado por setores de direita para barrar políticas, de redistribuição de terras e para dar maior poder político para os indígenas, que fazem parte de uma nova Constituição "plurinacional" que o presidente Evo Morales pretende pôr em vigência. O ministro reiterou que o governo não planeja medidas extraordinárias de segurança em Santa Cruz, apesar de que, segundo disse, durante todo o dia obteve relatos tanto de violência como de irregularidades que, na sua opinião, "passaram de preocupantes a graves". "Os enfrentamentos e a violência ... mostram que esta consulta, apesar de qualquer resultado que posteriormente possa surgir em termos de percentuais, de contagem ou soma de votos, é ... um fracasso", insistiu Rada. Ele acrescentou ainda que o presidente Evo Morales prevê um pronunciamento ao país ainda no domingo para falar sobre o referendo, o maior desafio de setores conservadores que estão em Santa Cruz a sua "revolução democrática e cultural", que busca dar mais poder aos indígenas e consolidar uma economia de linha socialista. (Carlos Alberto Quiroga)