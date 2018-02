Governo boliviano intervém em petrolífera peruana-alemã O governo boliviano interveio em uma empresa de serviços petrolíferos que está em processo de nacionalização, devido a suspeitas de irregularidades que poderiam colocar em risco o abastecimento interno de combustíveis, informou a mídia local neste sábado. A intervenção na Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolívia (CLHB), da alemã Oil Tanking e o grupo peruano Graña y Montero, foi executada na noite de sexta-feira. O governo do presidente Evo Morales determinou em 1o de maio, por meio de um decreto, a nacionalização de quatro empresas de petróleo, entre elas a CLHB, uma empresa de armazenamento e transporte de derivados de petróleo com quem não foi possível chegar a um acordo com os proprietários para uma transferência amigável. Depois de anunciar que havia decidido pagar 20 milhões de dólares por 100 por cento das ações da CLHB, o governo denunciou que os donos da empresa haviam cometido irregularidades, como assumir dívidas para adiantar dividendos e pagamentos extras a executivos. "Estas irregularidades ameaçam o abastecimento normal de combustível para o mercado interno", afirma o decreto de intervenção publicado nos jornais. Um interventor designado na sexta-feira deverá garantir as operações e investigar a últimas decisões financeiras da CLHB, acrescentou o decreto. (Reportagem de Ana María Fabbri)