Governo boliviano troca vacas por fuzis para desarmar o campo

O governo boliviano está trocando vacas por fuzis em um plano de desarmamento dos cidadãos do campo, que começou no planalto andino e se estenderá por outras regiões, revelou nesta quinta-feira, 10, a estatal Agência Boliviana de Informação (ABI). O ministro da Defesa, Wálker San Miguel, disse à ABI que o programa começou na quarta com o grupo indígena aimará conhecido como Ponchos Rojos (Ponchos Vermelhos) e se estenderá para outras zonas do país sob o mesmo mecanismo de "uma vaca por arma." Na localidade de Ancoraimes, a cerca de 150 quilômetros da capital La Paz, os Ponchos Rojos entregaram dez velhos fuzis ao governo, em um marco para o plano de desarmamento. Essas armas, que provém da Guerra do Chaco (conflito armado entre a Bolívia e o Paraguai, que aconteceu entre 1932 e 1935), estavam em poder dos camponeses aimarás desde a revolução de 1952. O presidente boliviano Evo Morales firmou em abril um decreto para confiscar as armas que estejam nas mãos de civis. A medida regula o comércio e a posse de armas, assim como estabelece planos para o "desarmamento ativo" dos civis. Prevê ainda um inventário das armas que estão em poder das Forças Armadas e da polícia da Bolívia.