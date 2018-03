Governo da Bolívia suspende intervenção militar em aeroporto O governo da Bolívia retirou na sexta-feira o controle militar imposto um dia antes no principal aeroporto do país, e declarou que as operações aéreas comerciais estão normalizadas. A medida não impediu, no entanto, que os líderes da região de Santa Cruz realizassem um barulhento protesto. Os militares se retiraram logo de manhã do aeroporto de Viru Viru, em Santa Cruz, e o governo abriu "uma investigação minuciosa sobre os supostos atos de corrupção" no terminal, disse o ministro da Presidência, Juan Ramón Quintana, segundo uma nota oficial. O documento acrescentou que todas as operações aéreas saídas de Viru Viru e rumando ao local estavam "normalizadas e asseguradas". Mesmo assim, próximo ao aeroporto, o governador de Santa Cruz, Rubén Costas, liderou um protesto com milhares de pessoas "em defesa da autonomia". O conflito foi deflagrado por uma disputa de poder entre as administrações federal e regional para aeroportos, esta última acusada de descumprir obrigações tributárias e extorquir as companhias aéreas. A rede de TV Unitel, geralmente próxima dos líderes cívicos e autoridades de Santa Cruz, afirmou que o aeroporto operava com "absoluta normalidade", incluindo os trajetos das empresas American Airlines, TAM e Gol, que chegaram a suspender os vôos por três dias. Viru Viru tem desde quinta-feira um diretor interino que ficará no cargo até que a investigação seja concluída. O ministro de Obras Públicas, José Kinn, disse a jornalistas que o governo respeitará a semi-autonomia concedida por uma administração anterior ao aeroporto de Santa Cruz, e que o futuro diretor do terminal será nomeado "em coordenação com os representantes regionais". Viru Viru, quase 1.000 quilômetros a leste de La Paz, opera cerca de 40 vôos diários, e é o principal centro de conexões nacionais e internacionais da Bolívia. (Por Carlos Alberto Quiroga)