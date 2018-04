Governo declara estado de emergência em províncias do Peru

O governo do Peru decretou nesta segunda-feira, 18, estado de emergência em oito províncias litorâneas do país, devido a onda de assaltos na Rodovia Pan-americana Norte, após uma greve convocada pelos agricultores da região. A informação foi dada pelo primeiro-ministro peruano, Jorge del Castillo. O ministro assinalou, em entrevista coletiva, que a decisão engloba as províncias de Huaura, Huaral e Barranca, no departamento de Lima; Huarmey, Casma e Santa, no departamento de Ancash; e Virú e Trujillo, no departamento de La Libertad. "Isto implica a suspensão dos direitos constitucionais relativos à liberdade e segurança pessoais, à inviolabilidade de domicílios e ao direito de reunião e de passagem", disse Castillo.