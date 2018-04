Governo do Chile inicia o fechamento definitivo da mina San José

SANTIAGO- O ministro de Mineração do Chile, Laurence Golborne, iniciou nesta terça-feira, 19, o fechamento definitivo da mina San José, em Copiapó, de onde foram resgatados na semana passada os 33 mineiros que ficaram presos por mais de dois meses após um desmoronamento, informou a agência Ansa.

O funcionário começou um processo de desmontagem de máquinas e equipamentos que, em duas semanas, deixará o local "o mais próximo do que encontramos e nas condições mais seguras possíveis, para que não ocorra mais um acidente". Existe a hipótese de que um monumento seja construído na mina.

Em Santiago, centenas de pessoas se dirigiram à Plaza de La Constitución, em frente ao Palácio de La Moneda (sede do governo), para ver de perto a cápsula Fênix II, que trouxe os mineiros de volta à superfície através de um túnel de 622 metros, em um processo que se estendeu da meia-noite do dia 12 até o final do dia seguinte.

O equipamento - que tem 53 centímetros de diâmetro, mede quatro metros e pesa cerca de 450 quilos - foi montado sobre uma plataforma e rodeado por materiais de contenção, que impedem o público de se aproximar a ponto de tocá-lo.

"Foi construída por chilenos, com tecnologia e inteligência chilenas, e é uma recordação para toda a humanidade", afirmou o ministro do Interior, Rodrigo Hinzpeter, ao inaugurar a exibição.

"O Chile, nosso querido país, colocou à disposição da humanidade um exemplo de inteligência, de sacrifício, de fazer as coisas bem, de proteger a vida. O mundo inteiro olha hoje em dia a nosso país com olhos diferentes", acrescentou ele.

A cápsula, que leva as cores da bandeira do Chile, será exibida em Santiago até 25 de outubro, e depois será mostrada em outras cidades do país. Ainda não foi definido seu destino final. Segundo informações da imprensa local, os objetos vinculados ao resgate seriam colocados em um museu.

