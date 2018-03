Governo do Equador comemora libertação de reféns das Farc

O Governo do Equador comemorou a libertação de Ingrid Betancourt, três americanos e 11 membros da polícia colombiana que, segundo disse, "permaneciam ilegalmente retidos pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc)". Veja também: Resgate foi absolutamente impecável, diz Ingrid Quem são os ex-reféns libertados pelo Exército colombiano EUA elogiam operação de resgate Rice pede às Farc que libertem outros reféns Resgate de Ingrid é vital para a paz, diz Evo Farc devem selar paz com Uribe, diz embaixador O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Depoimento dos filhos de Ingrid (em espanhol) Em comunicado da Chancelaria, o Governo reiterou que "condena inequivocamente os métodos ilegais empregados pelas Farc e outros grupos armados irregulares". "O Equador renova sua posição de exigir a libertação imediata e incondicional de todos os demais seqüestrados por esses grupos, por razões humanitárias e em estrito apego e respeito às normas e princípios dos direitos humanos e liberdades fundamentais", afirma o texto. O Equador mantém rompidas as relações diplomáticas com a Colômbia desde 3 de março, dois dias depois que militares colombianos violassem território equatoriano em uma operação contra um acampamento das Farc no Equador.