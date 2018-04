Governo do Haiti diz que 150 mil corpos já foram encontrados

O total confirmado de mortos no terremoto do Haiti chega a 150 mil, apenas na região metropolitana da capital Porto Príncipe, informou neste domingo, 24, a ministra das Comunicações. Milhares de cadáveres ainda se encontram presos sob destroços em outras partes do país.

Agonizante, Estado haitiano põe à prova capacidade de reconstrução

Haitiano é resgatado com vida 11 dias após terremoto

A ministra Marie-Laurence Jocelyn Lessegue disse que o número se baseia em numa contagem de corpos da capital e arredores feita pela CNE, a estatal que vem reunindo os cadáveres e levando-os para uma vala comum ao norte de Porto Príncipe.

O total não inclui outras cidades atingidas pelo tremor, como Jacmel, onde acredita-se que haja milhares de mortos, nem considera os mortos sepultados pelos parentes.

No sábado, as Nações Unidas tinham informado que o governo contabilizava 111.481 corpos; ao todo, as autoridades estimam um total de 200 mil mortos do tremor de magnitude 7,0, de acordo com números do governo do Haiti citados pela Comissão Europeia.

"Ninguém sabe quantos corpos estão enterrados sob os destroços - 200 mil, 330 mil?", disse a ministra. "Quem sabe o número total?"