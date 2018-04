Governo do Peru espera resgatar 800 turistas nesta quarta-feira

As autoridades peruanas retiraram na última terça-feira, 26, 475 turistas que estavam isolados em Machu Picchu, devido as fortes chuvas e inundações. De acordo com o ministro peruano de Comércio Exterior e Turismo, Martín Pérez, a expectativa do governo é retirar outros 800 turistas nesta quarta-feira, 27.

"Amanhã (nesta quarta-feira) esperamos, se Deus nos ajudar e o clima nos permitir, em 8 horas retirar de 700 a 800 turistas", destacou Martín Pérez. O ministro ressaltou que 11 helicópteros participarão do resgate.

Até o momento, ao menos cinco pessoas morreram, e quase 2 mil turistas ficaram presos em Machu Picchu e Águas Calientes desde domingo. O governo declarou estado de emergência por 60 dias em diversas províncias de Cuzco. A Defesa Civil informou que em toda região mais de 4 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas e quase 900 casas sofreram algum tipo de avaria.

Estima-se que as perdas em agricultura, educação, moradia e transportes superem os 500 milhões de soles, cerca de 172 milhões de dólares. O governo já anunciou que destinará 2,4 milhões de dólares para as atender as zonas agrícolas afetadas.