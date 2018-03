Governo espanhol expressa satisfação pela libertação de Ingrid

O governo espanhol expressou nesta quarta-feira, 2, sua satisfação pela libertação da ex-candidata presidencial da Colômbia Ingrid Betancourt, por considerá-la um "símbolo" de todos aqueles que seguem na condição de reféns em território colombiano. Veja também: Chanceler colombiano se diz emocionado com resgate de Ingrid Exército colombiano anuncia o resgate de Ingrid Betancourt O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Fontes do governo espanhol fizeram as declarações à Agência Efe pouco depois do anúncio da libertação de Ingrid e de outros 14 reféns das Forças Revolucionárias da Colômbia (Farc) - três cidadãos norte-americanos e 11 militares. O presidente do governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, insistiu em destacar o "lado humano" presente na libertação de Ingrid, após a situação "quase desesperada" na qual a ex-candidata se encontrava, segundo foi possível acompanhar nas últimas imagens divulgadas dela. Zapatero enviou telegramas de felicitação pela libertação de Ingrid ao presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, e aos familiares da ex-candidata à Presidência do país. O governo espanhol faz ainda um apelo para a libertação "incondicional" de todos os reféns, e ao diálogo, para que a pacificação das regiões em que as Farc estão presentes seja obtida. "Hoje não só se libertou um refém, mas um símbolo de todos os reféns", ratificaram fontes do Executivo espanhol. Ingrid, os três norte-americanos e os 11 soldados colombianos serão levados ainda nesta quarta à base aérea de Tolemaida, no departamento (estado) de Tolima, a cerca de 190 quilômetros de Bogotá.