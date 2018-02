Governo haitiano aumenta número de mortos para 230 mil

O governo haitiano aumentou nesta terça-feira, 8, o número de mortos no terremoto do dia 12 de janeiro de 212 para 230 mil, o que coloca a tremor da nação caribenha como o segundo mais mortífero desde 1900, ultrapassando os 228 mil mortos do tsunami de 9,1 graus com epicentro na Indonésia que atingiu 14 países da Ásia e do leste da África em 2004.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados

Unidos, a China sentiu em 1976 o terremoto mais mortífero desde 1900. O número oficial de mortos causado pelo tremor de magnitude 7,5 chegou a 255 mil, mas estima-se que cerca de 655 mil pessoas possam ter morrido em consequência do tremor.

A primeira estimativa do governo haitiano foi de 150 mil mortos em 24 de janeiro, aparentemente com base em corpos que estavam sendo enterrados em valas na capital do país.

A ministra de Comunicações do haiti, Marie-Laurence Jocelyn, afirmou que o governo contou até agora 230 mil mortos, mas reiterou que o novo número não é definitivo. Ela disse que a contabilização não inclui corpos enterrados em cemitérios privados ou pelas suas próprias famílias.

Com informações da Associated Press