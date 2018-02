Governo haitiano expropiará terras privadas para desabrigados

Efe e Associated Press,

O primeiro-ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, disse nessa sexta-feira, 18, que o governo do país irá expropriar terras privadas, onde serão instalados acampamentos para as vítimas do terremoto.

Bellerive disse à Associated Press que o Estado possui algumas terras, mas que não são suficientes para a população desabrigada.

As autoridades afirmam que o sismo de 7 graus que devastou o país em 12 de janeiro deixou 1,2 milhões de pessoas sem teto, sendo que deste número, a metade está na capital do país, Porto Príncipe.