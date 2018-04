Governo paraguaio quer comprar 50% dos negócios locais do Clarín A empresa telefônica estatal do Paraguai está interessada em comprar 50 por cento do pacote acionário que o grupo de mídia argentino Clarín tem no país, incluindo seus negócios de televisão a cabo, Internet e direitos do futebol, disse na sexta-feira seu presidente, Mario Esquivel.