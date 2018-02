Governo pede que moradores deixem Lima para evitar depressão Moradores de Lima, capital peruana famosa pela neblina, devem deixar a cidade uma vez por semana para ver o sol e se exercitar frequentemente para combater a depressão, disse o Ministério da Saúde do país andino nesta quarta-feira. Uma pesada névoa costeira cobre Lima noite e dia durante o outono e o inverno no país, transformando o céu em uma cortina escura e cinza e causando apatia entre seus moradores. A falta de luz do sol é tida como fator para as pessoas se sentirem deprimidas. Médicos dizem que isso pode ser amenizado com exercícios ou a exposição ao céu azul do interior a leste de lima. "Esse tipo de depressão deve ser levado a sério porque em casos extremos pode levar a pensamentos suicidas", disse o Ministério da Saúde a moradores de Lima. Suicídios na capital tendem a dobrar ou triplicar durante os meses de outono e inverno, disseram autoridades, alertando as pessoas a ficarem de olho nos sintomas da depressão, como insônia, isolamento social e a tendência a consumir carboidratos. (Reportagem de Mario Luisa Palomino)