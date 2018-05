Grupo armado mata nove pessoas no sul da Colômbia Nove pessoas, incluindo quatro crianças, foram mortas no domingo em um ataque de um grupo armado em uma conflituosa região de selva ao sul da Colômbia, fronteiriça com o Equador e com forte presença da maior guerrilha de esquerda do país, informou a polícia. O massacre aconteceu perto do município de Orito, no departamento de Putumayom, cerca de 500 quilômetros ao sudoeste de Bogotá. A polícia não atribuiu de imediato o massacre a nenhum grupo armado ilegal, mas a região é povoada pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que de acordo com fontes de segurança se dedicam ao narcotráfico como fonte de financiamento. A Colômbia, com 42 milhões de habitantes, é assolada por um conflito interno de mais de quatro décadas que já matou milhares de pessoas, a maioria civis. Tropas do Exército foram enviadas ao local do massacre para tentar encontrar os criminosos, que fugiram para a selva, informaram fontes policiais.