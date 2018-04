Grupo armado sequestra 11 em oleoduto colombiano

Os trabalhadores desapareceram na terça-feira, quando iam de ônibus até o oleoduto Bicentenário, que transporta petróleo num trajeto de 960 quilômetros do planalto colombiano até a costa do Caribe.

O sequestro ilustra os riscos que empresas de gás e petróleo enfrentam ao operarem em regiões rurais da Colômbia, onde guerrilhas marxistas, criminosos comuns e quadrilhas de narcotraficantes lutam por controle territorial.

"Precisamos trabalhar para libertá-los, e esperamos que eles sejam soltos o mais rapidamente possível", disse a jornalistas o ministro da Defesa, Juan Carlos Pinzón.

Segundo ele, a autoria do sequestro não foi esclarecida. As guerrilhas marxistas Farc e ELN atuam no Departamento de Arauca, onde o crime ocorreu.

Famosa por sequestrar políticos, empresários, policiais e militares, as Farc anunciaram no domingo que irão abandonar essa prática, e que soltarão dez membros das forças de segurança mantidos há mais de uma década em cativeiro.

Três petroleiros chineses e seu tradutor continuam desaparecidos depois de serem sequestrados em junho pelas Farc. Meses antes, 23 petroleiros foram soltos horas depois de serem capturados, graças à pressão militar.

(Por Luis Jaime Acosta e Julia Symmes Cobb)