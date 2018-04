Grupo fará teleconferência para coordenar ajuda ao Haiti

O Grupo de Amigos do Haiti fará, neste domingo, 16, uma teleconferência para tratar da melhor forma de coordenar a ajuda individual de países com as Nações Unidas. A teleconferência será realizada, às 16 horas (horário de Brasília), e envolverá o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, a secretária de Estado, Hillary Clinton, e os chanceleres da França, do Canadá, do Chile, do Peru e do Uruguai. Também participarão os vice-chanceleres da Argentina, do México e da Costa Rica.

A teleconferência será coordenada pelo guatemalteco, Edmond Mulet, o enviado do secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, para o Haiti. Segundo a assessoria de imprensa do Itamaraty, Amorim participará dessa teleconferência no Palácio Itamaraty do Rio de Janeiro.