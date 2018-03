Grupo venezuelano destrói monumento recém-inaugurado a Che Um grupo venezuelano destruiu um monumento de vidro dedicado a Che Guevara e construído pelo governo do presidente Hugo Chávez, disse um prefeito à televisão estatal nesta sexta-feira. Jesus Espinoza, prefeito em uma cidade no montanhoso Estado de Mérida, afirmou que "na noite de quarta-feira (um grupo) de fora da cidade destruiu sem dó um monumento para Che Guevara." A mídia local informou que um grupo que se identifica como Comando Patriótico do Páramo assumiu responsabilidade por destruir o monumento de 2,4 metros dedicado ao argentino que se tornou ícone da revolução cubana, em 1959. "Não queremos um monumento do Che, ele não é um exemplo para os nossos filhos", afirma o grupo em uma nota deixada no local do monumento, estilhaçado por seis tiros, segundo o jornal El Universal. Líderes do governo e o enviado cubano à Venezuela tinham erguido o monumento fora da cidade montanhosa de Mérida em 8 de outubro, data em que se celebra a morte de Che. Chávez, líder esquerdista latino-americano, visitou Cuba na semana passada para comemorar o 40o aniversário da morte de Guevara na Bolívia e ampliar a cooperação com a ilha comunista.