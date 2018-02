Grupos humanitários lançam campanha de vacinação no Haiti

Grupos humanitários anunciaram nesta segunda-feira, 8, o lançamento de uma campanha emergencial de vacinação no Haiti para prevenir a disseminação de doenças como o sarampo, a difteria e o tétano.

A campanha está sendo conduzida pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), pela Organização Mundial de Saúde (OMS), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pelo Ministério da Saúde do Haiti.

Por meio de um comunicado divulgado em Genebra, o CICV informa que a campanha se concentrará na capital, Porto Príncipe, por considerar mais elevado o risco de disseminação de doenças entre as vítimas do devastador terremoto de 12 de janeiro.

De acordo com o governo haitiano, o abalo sísmico de 7 graus na escala Richter provocou a morte de aproximadamente 200.000 pessoas. As informações são da Associated Press.