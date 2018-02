Guarda Costeira dos EUA repatria 78 haitianos

Associated Press,

A Guarda Costeira dos Estados Unidos repatriou nesta quinta-feira, 10, 78 imigrantes haitianos que estavam em um cargueiro a vela superlotado interceptado nas águas das ilhas Bahamas no último fim de semana.

Um comunicado da Guarda Costeira dos EUA diz que a embarcação retornou com os haitianos para Cap Haitien, na costa norte do país assolado pelo terremoto de 12 de janeiro. De acordo com a Guarda, funcionários haitianos receberiam os imigrantes nesta quinta.

Um barco de patrulha da Defesa das Bahamas interceptou os imigrantes no sábado, e país pediu ajuda aos EUA para enviar os haitianos de volta a seu país.

Os Estados Unidos aumentaram as patrulhas no mar do Caribe desde o tremor de 12 de janeiro, mas não até agora não há sinais de aumento de migração pelo mar, segundo autoridades.