Guerra civil na Colômbia continua afetando crianças, diz ONU As crianças continuaram sendo vítimas de assassinatos, torturas e violência sexual na Colômbia em 2007, tanto por parte das Forças Armadas quanto de grupos ilegais, que continuam recrutando-as como combatentes e informantes, segundo relatório divulgado na terça-feira pela ONU. O texto, publicado anualmente e intitulado "As crianças e os conflitos armados", acusa as guerrilhas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e Exército de Libertação Nacional (ELN), além de novos grupos paramilitares vinculados ao tráfico e o Exército, de recrutar e usar crianças nos confrontos. "Os membros das Farc costumam visitar escolas para persuadir as crianças a se unirem a suas fileiras", disse o relatório, que fez acusações parecidas ao ELN. "As Forças Armadas do governo utilizaram crianças com fins de inteligência, apesar da política oficial do governo contra isso", afirmou o texto, que citou alguns fatos concretos envolvendo os vários grupos armados dessa guerra civil. De acordo com a ONU, numa zona de selvas do Departamento do Chocó houve casos de soldados que deram comida a crianças em troca de que fizessem a limpeza e manutenção das suas armas. "Cada vez existe uma preocupação maior pelas denúncias de violações e abusos cometidos contra crianças por novos grupos armados ilegais organizados, muitos envolvidos em atividades delitivas relacionadas fundamentalmente com o tráfico de drogas", disse o relatório. A ONU citou estatísticas do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, segundo as quais pelo menos 37 crianças foram mortas no ano passado pelas forças de segurança do governo, e que houve também execuções extrajudiciais. O documento também acusa as Farc e o ELN pela morte e sequestro de crianças, mas sem citar números.