Guerrilha no Peru mata 5 militares e fere outros 5 Um grupo guerrilheiro do Peru matou cinco oficiais do Exército e feriu cinco soldados, disseram as Forças Armadas nesta quinta-feira, no mais recente revés no esforço do presidente peruano, Ollanta Humala, para recuperar o controle das regiões onde predomina o tráfico de cocaína.