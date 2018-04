Haiti concede controle do aeroporto de Porto Príncipe aos EUA

O governo do Haiti concordou nesta sexta-feira, 15, em conceder o temporariamente o controle do principal aeroporto do país às autoridades dos EUA para acelerar o recebimento da ajuda humanitária da comunidade internacional, informou o Departamento de Estado americano.

Veja também:

ONU teme por ordem pública por falta de alimentos no Haiti

'Desafio é a operação de ajuda funcionar', diz ong

ONU pede US$ 550 milhões em ajuda urgente ao Haiti

"O primeiro-ministro Jean-Max Bellerive assinou um memorando de compreensão concedendo o controle do aeroporto aos EUA", disse o porta-voz do departamento de Estado, P.J. Crowley, à imprensa.

"Obviamente assumiremos a responsabilidade sobre isso por quanto tempo seja apropriado e até o ponto em que o governo haitiano esteja novamente apto e pronto para retomar essas atividades", completou Crowley.