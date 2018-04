Haiti confirma primeiro caso de cólera em Porto Príncipe

Haitianas enchem baldes de água na capital, um dos modos de transmissão da doença

PORTO PRÍNCIPE- As autoridades sanitárias haitianas confirmaram nesta terça-feira, 26, o primeiro caso de cólera em Porto Príncipe, capital do país, e o número de mortos pela doença chegou a 291 no norte e no leste.

Roc Magloire, da direção de epidemiologia do laboratório de pesquisa do Ministério da Saúde Pública, explicou em entrevista coletiva que o caso é um dos cinco suspeitos em observação desde o fim da semana passada.

Informou que o contaminado chegou à capital haitiana procedente das montanhas de Chaine des Matheux, uma região limítrofe entre Artibonite e o departamento oeste, onde fica Porto Príncipe.

Além disso, o funcionário disse que os hospitalizados pela doença subiram para 3.612 em Artibonite, região mais atingida pelo surto. Em Plateau Central, o número diminuiu de 361 para 157.

No entanto, no local a quantidade de mortos aumentou de 14 para 18 com a morte de quatro presos de Cahobas, que faziam parte de um grupo de 50 réus contaminados pela doença.

Roc Magloire reiterou a preocupação do governo com a situação nos acampamentos de afetados após o terremoto de janeiro, devido à situação de insalubridade que poderia favorecer o desenvolvimento da epidemia nestes lugares. "Se a epidemia chegar aos acampamentos vai explodir", advertiu.