Haiti está 'estável, mas potencialmente volátil', diz ONU

As Organização das Nações Unidas (ONU) informou nesta terça-feira, 2, que a situação de segurança no Haiti é "estável, mas potencialmente volátil", após o terremoto do dia 12 de janeiro que devastou o país caribenho. A entidade, porém, afirmou que um grupo armado atacou uma caravana com alimentos no aeroporto de Jeremie, no sudoeste haitiano.

O escritório de assuntos humanitários da ONU afirmou que mantenedores de paz da ONU chegaram a realizar disparos de advertência, para controlar a situação. Segundo o órgão, não houve feridos no incidente.

A ONU afirmou que a polícia nacional haitiana está aumentando suas patrulhas para prevenir a violência. No sábado, por exemplo, foram capturados 33 prisioneiros foragidos. Muitas das cadeias haitianas acabaram sendo abertas, após serem ao menos parcialmente destruídas pelo terremoto de janeiro.

A porta-voz da ONU Elisabeth Byrs disse nesta terça-feira que ainda há numerosos condenados foragidos no Haiti. Especialistas em direitos humanos da ONU já advertiram também para o crescente risco de que crianças haitianas sejam sequestradas ou escravizadas, podendo ser levadas para outros países. As informações são da Associated Press.