Haiti mandará 400 mil desabrigados para campos fora da capital

Segundo o ministro do interior, Paul Antoine Bien-Aime, cerca de 100 mil vítimas serão transportadas para dez abrigos com capacidade para 10 mil pessoas cada em Corix des Bouquets, ao norte da capital. O traslado deve ser feito "o mais rápido possível", de acordo com o ministro.

Entre 1,5 milhão e 2 milhões dos 9 milhões de habitantes de Porto Príncipe perderam suas casas no tremor. Muitos deles já fugiram da capital rumo ao interior, menos afetado pela tragédia.