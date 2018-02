Haiti retoma atividades escolares em áreas não destruídas

As atividades escolares foram retomadas nesta segunda-feira, 1º, nas áreas do Haiti não destruídas pelo terremoto de 12 de janeiro, que devastou a capital do país caribenho e várias outras cidades.

Segundo dados do Ministério da Educação Nacional e de Formação Profissional, 90% das escolas e 95% dos centros de ensino superior foram destruídos.

Escolas privadas, públicas e religiosas foram demolidas ou gravemente danificadas pelo terremoto. Não se sabe realmente quando poderão retomar suas atividades, apesar da vontade expressada pelo governo para que a volta às aulas ocorra em março.

O Ministério da Educação Nacional anunciou que realiza uma avaliação para determinar o estado das infraestruturas que resistiram ao terremoto. O órgão também estuda a possibilidade de instalar albergues provisórios para as atividades acadêmicas.

O Conjunto das Escolas Privadas do Oeste (Colepo) afirmou sua disposição em trabalhar com o governo para encontrar "a melhor fórmula" para a reabertura das aulas e não perder o ano letivo.

"Em países que sofreram com a guerra, as escolas puderam funcionar", argumentou a organização, que ressaltou que a atividade escolar é a base do desenvolvimento e que não se pode manter as escolas fechadas.

O sociólogo Daniel Suplice, diretor do colégio San Sebastián, convidou o Executivo haitiano a tomar iniciativas excepcionais para ajudar na reabertura dos centros educativos.

"O governo deve encontrar no dinheiro que dá a comunidade internacional fundos para emprestar a proprietários de escolas a baixas taxas de juros e períodos de pagamento atrasados para retomar" suas atividades, declarou a uma emissora local.

"É preciso refletir não só sobre o término deste ano letivo, mas também sobre o início do próximo ano acadêmico, em setembro", acrescentou.

Uma minoria de alunos foram levados à República Dominicana,ao Canadá e aos Estados Unidos para terminar o curso escolar. Cerca 200 estudantes haitianos também poderão ser amparados em universidades de Guadalupe, Martinica e Guiana, anunciaram as autoridades da França.