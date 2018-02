Haiti vai libertar oito dos dez americanos presos por sequestro

A Justiça haitiana decidiu nesta quarta-feira, 17, libertar oito dos dez missionários presos em janeiro acusados de tentar tirar ilegalmente 33 crianças do país. Dois do suspeitos permanecerão detidos.

De acordo com o juiz Bernard Sainvil, Laura Silsby, a líder do grupo, e Charisa Coulter, são as americanas que permanecerão sob custódia.

A maioria do grupo é de uma Igreja Batista de Idaho. Eles negam as acusações e dizem que só queriam ajudar os órfãos. Os acusados também respondem por formação de quadrilha.