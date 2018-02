Havaí é tirado do estado de alerta

O Centro de Aviso de Tsunamis do Pacífico, que está monitorando os desdobramentos do terremoto no Chile, cancelou o estado de alerta no Havaí.

Terremoto no Chile gera tsunami no Pacífico; Havaí em alerta

Neste sábado, o Administração Nacional de Atmosfera e Oceanos anunciou que, por volta das 18h do Brasil, poderia haver um tsunami na ilha. Após o horário, constatou-se qe as ondas que chegaram eram menores do ue se previa, com altura máxima de 2,1 metros.

Atualizado às 21h15 para acréscimo de informações