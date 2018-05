Helicóptero carregando ajuda faz pouso forçado no Peru Um helicóptero da Marinha peruana, carregando ajuda para as vítimas do forte terremoto que sacudiu o país, fez um pouso de emergência na sexta-feira sobre um armazém da cidade de Ica, a poucos metros de uma concorrida missa em plena rua, mas segundo autoridades ninguém ficou ferido. A bordo do helicóptero estavam sete pessoas, entre militares e funcionários do Instituto Nacional de Defesa Civil. A aeronave realizou a aterrissagem forçada na cidade de Ica, a cerca de 300 quilômetros ao sul de Lima e, para evitar um acidente maior, os bombeiros trouxeram às pressas espuma e água devido ao combustível que vazava do helicóptero. Ica, Chinca e Pisco são as cidades peruanas mais afetadas pelo terremoto de magnitude 8 que sacudiu o Peru na quarta-feira e cujas réplicas ainda continuam no país. (Por Mónica Vargas)