Helicóptero usado por Evo Morales cai e mata 5 pessoas Quatro autoridades do Exército venezuelano e um militar boliviano morreram quando um helicóptero usado com frequência pelo presidente Evo Morales caiu no centro da Bolívia, disse o ministro da Defesa boliviano na segunda-feira. Morales não estava a bordo quando o acidente aconteceu na região de Cochabamba, mas tinha usado o helicóptero duas horas antes, disse o ministro da Defesa, Walker San Miguel. "Esse helicóptero foi usado pelo presidente ontem...e hoje ele ia usá-lo de novo", disse San Miguel a repórteres. O helicóptero é um dos dois que a Venezuela entregou a Morales quando ele assumiu o poder, em janeiro de 2006. Morales é um forte aliado do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. San Miguel disse que uma comissão iria investigar o acidente, que aconteceu perto do referendo revogatório, convocado para o dia 10 de agosto. No ano passado, outro helicóptero venezuelano caiu na mesma área, matando quatro pessoas, incluindo um venezuelano. (Reportagem de Carlos Quiroga)